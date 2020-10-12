Подгорица, , 21:54 — REGNUM Медики из клинического центра Черногории и института общественного здравоохранения на пресс-конференции 12 октября назвали ситуацию с коронавирусом очень тревожной.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Страна побила рекорд по количеству смертей за сутки — девять.

«Часть граждан, которые не соблюдают меры, очевидно, не понимает, что это болезнь, которую они не выбирают», — сказал Сретен Каварич из Клинического центра Черногории.«Достаточно взглянуть на отчеты о количестве новых зараженных за сутки, чтобы увидеть, что мы не одиноки, что ситуация в регионе и во всем мире ухудшается день ото дня», — сказал Каварич. Отвечая на вопрос о ситуации в Подгорице и о том, находится ли она под угрозой закрытия, Сенад Бегич из института общественного здравоохранения сказал, что, если эта тенденция сохранится, можно ожидать, что заведения общественного питания в Подгорице будут закрыты и будет введен комендантский час.