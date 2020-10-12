Грозный, , 18:56 — REGNUM В Чечне задержан подозреваемый в похищении человека, совершенном более 20 лет назад. В 1998 году обвиняемый в составе группы подельников похитил с целью получения выкупа 19-летнего сына депутата Думы Ставропольского края, сообщили 12 октября в пресс-службе СКР.

Похищенного в течение длительного времени удерживали на территории Чечни и освободили лишь после получения от родных парня 100 тыс. долларов США. После этого трое похитителей были задержаны, а одному удалось скрыться от правосудия. Несмотря на то, что он сменил фамилию и прошло много времени, правоохранителям удалось найти подозреваемого спустя 22 года.

Силовики задержали 51-летнего мужчину в аэропорту в Грозном, когда он собирался вылететь в служебную командировку. В настоящее время суд принял решение о его аресте на время следствия.

В ближайшее время уголовное дело в отношении задержанного поступит для рассмотрения в суд. Его соучастники ранее уже получили длительные сроки заключения за это преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2020 года в Чечне завершилось расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, который подозревается в участии в похищении жителя Дагестана в 1999 году.

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