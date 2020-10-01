Грозный, , 13:01 — REGNUM В Чечне пойдет под суд местный житель, которого обвиняют в преступлении 21-летней давности, связанном с похищением человека. В 1999 году 58-летний подозреваемый помогал членам преступной группы удерживать в плену жителя Дагестана.

События эти произошли в апреле 1999 года. Обвиняемый оказал содействие своему родственнику и другим членам банды, которые похитили человека и просили за него выкуп. Он договорился со своим знакомым о том, что тот предоставит помещение для содержания похищенного дагестанца до тех пор, пока за него не отдадут выкуп.

Потерпевший находился в плену несколько месяцев, пока его родные не выплатили требуемую сумму. Следствие по делу велось несколько лет, за которые были установлены все члены банды. Их розыск до сих пор продолжается, а подельник обвиняемого, который предоставил помещение для содержание плененного, уже осужден на длительный срок.

Теперь за преступление, которое квалифицируется статьей УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением», предстоит ответить 58-летнему обвиняемому, который также участвовал в охране похищенного человека.

Читайте также: Количество похищений в Чечне уменьшилось в три раза по сравнению с 2005