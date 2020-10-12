Саратов, , 15:03 — REGNUM В Саратове досрочное включение теплоснабжения на объектах социальной сферы по их заявкам началось с 28 сентября. На сегодняшний день, 12 октября, отопление подали в 95% объектов социальной сферы и в 41,9% многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для поэтапного вхождения объектов ЖКХ в отопительный сезон 2020−2021 годов составлен график подачи энергии на объекты жилфонда и соцсферы. Технологический процесс включения теплоснабжения занимает от 10 до 15 дней. Отопление уже подано в 1 776 многоквартирных домов, в 572 объекта соцсферы из 602, в том числе 202 детсада, 143 школы, 148 учреждений здравоохранения, 79 вузов и училищ.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Саратове с 1 октября начали отопительный сезон. В городе на тот момент завершили гидравлические испытания сетей, котельные были готовы на 98,6%, центральный тепловой пункт — на 100%.

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