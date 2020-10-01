Саратов, , 11:06 — REGNUM В столице Саратовской области с 1 октября начали подавать теплоснабжение. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил мэр города Михаил Исаев.

В столице региона завершили гидравлические испытания сетей, котельные готовы на 98,6%, центральный тепловой пункт — на 100%. Гидравлические испытания внутридомовых систем осталось провести на шести объектах, всего проверили более 4 тыс. домов, отметил градоначальник.

В ходе проводимых гидравлических испытаний выявлено несколько повреждений на магистралях, устранить которые должны до утра 2 октября, заверил Исаев.

99,9% многоквартирных домов с печным газовым отоплением подготовлены к отопительному сезону или 2283 из 2285. Паспорта готовности получены также 600 социальными учреждениями из 602.

По заявкам потребителей подключение к объектам подача тепла начнется с 1 октября. Погодные условия, в случае появления недочетов, позволяют их устранить, добавил мэр города.

ИА REGNUM напоминает, на 16 сентября в Саратовской области средний процент готовности к новому отопительному сезону составлял около 95%.

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