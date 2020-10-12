Черкесск, , 13:18 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в прошедшие выходные продолжился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба на 12 октября, за трое суток пополнили списки пациентов с COVID-19 еще 246 человек (10 октября — 81 пациент, 11 октября — 83, 12 октября — 82).

Общая численность носителей коронавируса за все время достигла 8003 человек. Выздоровели за эти же выходные гораздо меньше граждан — всего 28, а общее число вылечившихся составило 5006 человек. На выходных также был зафиксирован еще один случай летального исхода. Общее число скончавшихся в республике достигло 30 человек.

В настоящее время «активных» больных в Карачаево-Черкесии насчитывается 2967. Из них, по данным регионального оперативного штаба 505 человек госпитализированы в стационары для лечения COVID-пациентов. Остальные заразившиеся лечатся дома под контролем врачей.

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