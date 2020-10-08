Черкесск, , 16:47 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил о мерах по предотвращению угрозы коронавируса в регионе. По его словам, в республике планируют увеличить число койко-мест в инфекционных госпиталях, к открытию готовятся еще два медучреждения.

«Существующих мест в инфекционных госпиталях пока хватает. Еще почти 100 есть в запасе. Но, на всякий случай готовим к открытию Хабезскую больницу, которую перепрофилируем в госпиталь, увеличиваем на 100 мест городскую больницу в Черкесске и начинаем готовить Северный госпиталь в Черкесске», — написал он в своем Instagram 8 октября после заседания оперативного штаба.

Помимо этого, все госпитали обеспечивают необходимым количеством лекарственных средств и средств индивидуальной защиты, отметил Темрезов. По его словам, в настоящее время дефицита нет.

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Напомним, в Карачаево-Черкесии на протяжении последних двух месяцев ежедневно растет число пациентов с коронавирусом. По данным на 8 октября, в настоящее время в регионе 2688 «активных» больных.