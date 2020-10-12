Омск, , 13:17 — REGNUM По состоянию на 9 октября в Омске на карантин по коронавирусу было закрыто 37 классов в 12 образовательных учреждениях. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в пресс-центре администрации города.

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Также на карантин по COVID-19 закрыты школа №36 и одна группа в детском саду.

Остальные образовательные учреждения продолжают работу с соблюдением всех норм, уточнили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 октября в Омской области коронавирус выявлен у 12 407 человек.

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