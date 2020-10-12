Омск, , 12:11 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом, за весь период пандемии — 350. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в областном оперативном штабе.

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За сутки в регионе выявлено 149 новых носителей коронавируса. Всего в Омской области по состоянию на 12 октября SARS-CoV-2 выявлен у 12 407 человек.

Выздоровели 9915 человек, в том числе 66 — за последние сутки.

Напомним, за сутки 11 октября в Омской области коронавирус выявили у 147 человек, скончались пять пациентов с SARS-CoV-2.

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