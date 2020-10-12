Воронеж, , 12:38 — REGNUM В Воронежской области 12 октября подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один случай больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 20 тыс. 262 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 911 пациентов, в том числе 92 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 209 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.