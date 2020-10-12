Панама, , 12:00 — REGNUM В Панаме возобновляется международное сообщение. Это предусмотрено планом по восстановлению экономики страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Въезжающие на территорию Панамы лица — как иностранцы, так и граждане — должны предъявить результаты ПЦР-теста на коронавирус или теста на антитела, которые действительны в течение максимум 48 часов с момента сдачи. В этом случае им не придётся соблюдать обязательную изоляцию.

В случае отсутствия такого теста въезжающий гражданин обязан сдать ПЦР-мазок на территории аэропорта за свои денежные средства.

В случае выявления положительного теста на коронавирус въезжающий человек будет помещён в специальную гостиницу, выделенную министерством здравоохранения Панамы, для соблюдения изоляции.