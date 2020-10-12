Казань, , 11:54 — REGNUM С начала наблюдения по состоянию на 12 октября заражены коронавирусом 7 584 жителя Татарии, за минувшие сутки инфицированы еще 35 пациентов. Накануне сообщалось о 34 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 381 человек, за сутки — семь пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 88 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Девять инфицированных за последние 24 часа госпитализированы, 26 человек лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 13 человек, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 20 инфицированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ с 12 октября частично меняет формат обучения.

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