Казань, , 09:22 — REGNUM Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ с 12 октября частично меняет формат обучения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Из-за постепенного ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с обострением сезонных заболеваний и усложнением ситуации по COVID-19, в вузе в дополнение к уже действующему режиму лекций с использованием дистанционных образовательных технологий в такой же формат переходят практические и семинарские занятия, для проведения которых не требуется специального оборудования. Лабораторные работы с использованием уникального программного обеспечения или высокотехнологичного оборудования продолжатся в обычном режиме.

В университете преподаватели будут работать с использованием дистанционных технологий и вести индивидуальные консультации по курсовым и расчетно-графическим работам. В сообщении пресс-службы говорится, что данные меры — временны. Они позволят обезопасить студентов и преподавателей на время ухудшения ситуации, а также сохранить качество образования.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 25 сентября в Татарии с начала учебного года среди школьников и студентов вузов зарегистрированы 19 единичных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Читайте также: В Татарии раскрыли число случаев заражения SARS-CoV-2 в школах и вузах