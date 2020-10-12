Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге положительные тесты на коронавирусную инфекцию подтвердились еще у 538 человек, сообщили 12 октября в федеральном оперативном штабе. Эта цифра выявленных за воскресенье носителей на 10 человек больше, чем субботние данные (528 новых носителей).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Суточная цифра новых заражений превысила показатель в 500 человек в Петербурге 10 октября.

С учетом новых данных в Северной столице выявлено 48 129 случаев заражения за всё время пандемии. Выздоровел 31 631 человек, в том числе 269 пациентов выписаны за последние сутки, на пять человек больше, чем за день до этого.

Новых летальных исходов за последние сутки не фиксировалось, возможно, из-за того. что по воскресеньям комиссия по установлению причин смерти пациентов обычно не работает. В субботу был подтвержден 21 случай смерти от COVID-19. Общее количество умерших от этого заболевания в Петербурге составляет на сегодня 3241 человек.

Уровень летальности коронавирусной инфекции в Петербурге составляет на 12 октября 6,73%.

Напомним, с сегодняшнего дня в Петербурге увеличивается число стационаров, принимающих больных COVID-19, в частности, вновь открывается временный госпиталь в «Ленэкспо».

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