Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге оштрафовали рэпера Корнея Тарасова, который в нарушение противоэпидемических требований собрал более 150 человек у здания торгового центра «Галерея» в центре города и дал сольный концерт. Об этом 12 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Концерт Корней Тарасов дал еще 12 июля, перед этим он разместил на своей личной странице в одной из социальных сетей сообщение, в котором сообщил о времени и месте своего выступления.

Сольный концерт, посвященный презентации новой песни, продлился десять минут. На выступлении музыканта у площади возле входа у ТК «Галерея» было не менее 150 человек.

«Данное культурно-массовое мероприятие не было согласовано с Комитетом по культуре Петербурга, затруднило движение по проезжей части, мешало пешеходам, нарушило доступ к общественному транспорту. На замечания полицейских Тарасов не отреагировал, продолжая представлять широкой общественности свое творчество», — уточнили в суде.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Отметим, 30-летний Корней Тарасов — брат близнец известного бойца ММА Артема Тарасова.