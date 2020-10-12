Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM В Петербурге начались температурные испытания теплосети на максимальных температурных параметрах. Первым без горячей воды останется Приморский район города. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Напомним, с 12 по 22 октября ТЭК проведет 20 температурных испытаний. Они затронут девять районов Санкт-Петербурга — Приморский, Колпинский, Пушкинский, Выборгский, Невский, Петроградский, Кронштадтский, Московский, Калининский, и Гатчинский район Ленобласти. Тестирование коснётся 992 многоквартирных домов, что составляет около 10% жилых зданий в зоне обслуживания ТЭКа. Работы по плану рассчитаны на одни сутки.

Согласно графику испытаний, первыми без горячей воды и отопления останутся дома самого большого района Санкт-Петербурга — Приморского. Там в понедельник на максимальную температуру (110 градусов) испытают магистральные и внутриквартальные сети от Коломяжской котельной.

Проверка затронет дома МО Коломяг и исторического района Каменка, Шуваловского проспекта, Глухарской улицы, проспекта Авиаконструкторов, Комендантского проспекта, улиц Долгоозерной и Парашютной, проспектов Сизова, Испытателей, Коломяжского, а также Фермского шоссе и Афонской улицы.

13 октября испытания затронут поселок Металлострой Колпинского района города, Пушкинский, Выборгский и Невский районы.

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