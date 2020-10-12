Джакарта, , 09:11 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что поедет в Великобританию и Швейцарию, сообщает Sindonews.

«Основная цель этой поездки — получить обязательства из других источников в отношении вакцины от COVID-19 в рамках двустороннего сотрудничества», — заявила Ретно Марсуди.

Ожидается, что во время визита в Швейцарию глава МИД Индонезии встретится с генеральным секретарем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, Ретно Марсуди планирует встретиться с представителями глобального альянса по вакцинам и иммунизации и коалицией за инновации в области подготовки к эпидемиям для обсуждения сотрудничества в области создания вакцин.

«Еще одна цель поездки — способствовать укреплению сотрудничества в среднесрочной и долгосрочной перспективе между Bio Farma и ее зарубежными партнерами», — добавила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс надеется, что отдельные лица и группы из Индонезии примут участие в инициативе принца Уильяма, который пообещал денежное вознаграждение каждому, кто предоставит решение для борьбы с изменением климата.

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