Южно-Сахалинск, , 09:11 — REGNUM На Сахалине и Курилах во вторник, 13 октября, ожидаются сильные дожди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УГМС региона.

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В островной столице ночью прогнозируется сильный дождь, днём — временами небольшой. Температура воздуха в Южно-Сахалинске днём не поднимется выше +15°С, ночью — +10°С.

В южных районах области также пройдут ночью сильные дожди при умеренном ветре, температура воздуха составит от +6 до +11°С. Днём также ожидаются небольшие дожди, сильный ветер на побережье, воздух прогреется до +15°С.

На Курильских островах на юге пройдут сильные дожди с ветром, на севере — без существенных осадков. Температура воздуха на Курилах на юге прогреется до +16°С.

Прогнозируются резкие подъёмы уровня воды в реках на юге области.

Региональное управление МЧС разослало в муниципальные образования экстренное предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в северных районах Амурской области в минувшие выходные выпал первый снег. Кое-где образовались сугробы.