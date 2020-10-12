Благовещенск, , 06:32 — REGNUM В северных районах Амурской области в минувшие выходные выпал первый снег. Кое-где образовались сугробы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гидрометцентре региона.

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В субботу, 10 октября, первый снег выпал в Тындинском районе. Там снежный покров достиг 8 см. По данным метеостанций, самые большие осадки выпали в Магдагачинском районе области — 23−31 мм. Немного снега выпало в Шимановском районе и в посёлке Береговом.

«Самый глубокий снег, который можно назвать даже сугробами, лежит сейчас в с. Джалинда Сковородинского района, где его высота достигает 16 см!», — уточнили в гидрометцентре Приамурья.

В понедельник, 12 октября, по прогнозу синоптиков, в области возможны сильные осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днём опустится ниже — 1 °C, в некоторых районах ниже — 5 °C. Ночью в отдельных районах похолодает до — 10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 12 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +13… +15 °С.