Санкт-Петербург, , 07:11 — REGNUM Собрание председателей родительских комитетов (родкомов) учебных курсов Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) состоялось в Санкт-Петербурге. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время встречи перед родителями нахимовцев выступил начальник училища вице-адмирал запаса Алексей Максимук. Он рассказал представителям родкомов обо всех вопросах жизни и учёбы воспитанников училища — организации питания, медицинского обеспечения, учёбы (включая дистанционное обучение), дополнительного образования и досуга.

Родители выпускного — 7-го курса задавали вопросы об особенностях подготовки подростков к ЕГЭ и их профориентации, на которые отвечали сотрудники училища.

В финале встречи родители нахимовцев — представители родкомов выдвинули инициативу о создании в училище для взаимодействия с администрацией НВМУ постоянно действующего представительного органа — «Совета родителей».