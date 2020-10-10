Киев, , 16:55 — REGNUM Генеральный директор ПАО «Укрпочта» Игорь Смелянский, который заразилсяSARS-CoV-2, ушел на самоизоляцию. Об этом он сам сообщил 10 октября на своей странице в соцсети Facebook.

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«Я теперь тоже в статистике больных COVID-19, — говорится в сообщении. — … Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп на сколько это возможно».

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что он призвал местные власти организовать для детей на следующие две недели дистанционное обучение.

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