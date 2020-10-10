Киев, , 15:27 — REGNUM Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал местные власти организовать для детей на следующие две недели дистанционное обучение. Об этом он написал 10 октября на своем telegram-канале.

Ребенок за компьютером (сс) Thomas Park

«Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца — найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей. Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно», — отметил глава министерства образования.

Он также отметил, что самое главное сейчас — не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине за первые две недели обучения в школах резко увеличилась численность инфицированных SARS-CoV-2 среди учителей и учеников.

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Напомним, на Украине за минувшие сутки выявили более 5,7 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано свыше 256 тысяч случаев инфицирования SARS-CoV-2. 4887 ранее заболевших COVID-19 скончались.

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