Вашингтон, , 15:09 — REGNUM SEGA подумывает о том, чтобы выпустить в продажу больше ретро-консолей, выполненных в духе Genesis Mini. Об этом 9 октября сообщил портал Nintendo Life.

Отмечается, что в настоящее время компания рассматривает возможность выпустить устройство Dreamcast Mini, в основу которого ляжет приставка, вышедшая в продажу, а 1998 году. Стоит отметить, что продюсер SEGA Йосуке Окунари заявил: появления подобных консолей на рынке не стоит ожидать в ближайшие два года.

SEGA выпустила на рынки США и Японии консоль Genesis Mini 19 сентября 2019 года (в других странах — 4 октября 2019). Эта консоль по размерам в два раза меньше оригинала, во внутренюю память Genesis Mini записаны 42 игры, их список меняется в зависимости от региона продаж.

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