Воронеж, 10 октября 2020, 12:49 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 9 октября.
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Всего в регионе было зарегистрировано 207 летальных случаев.
Выписаны после выздоровления были 17 тыс. 629 человек.
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