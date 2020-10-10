Курск, , 12:15 — REGNUM В Курской области 10 октября зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено 9 октября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 8768 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 7023 пациента, в том числе 41 — за последние сутки. Скончались 60 человек. Новых летальных случаев за прошедшие сутки подтверждено не было.

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