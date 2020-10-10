Москва, , 09:04 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в случае продолжения роста числа выявляемых новых случаев заражениия коронавирусом федеральный оперштаб может принять дополнительные меры по противодействию распространению COVID-19, вызвало обсуждение в сети. Пользователи поделились комментариями 9 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Многих граждан возмутило то, что власть намеревается устроить жёсткий карантин якобы за их счёт. Люди волнуются, что после первой волны заболеваемости они получили серьёзные финансовые издержки. А вторую волну им придётся встретить с ещё большими потерями.

«В очередной раз за свой счёт? На носу уплата налогов на физлиц. А на что жить-то? В Башкортостане сидели без работы с 23 марта, многие вышли только 1 сентября. Часть выпустили 15 сентября. Кто будет отвечать за этот беспредел на местах? Этот вопрос случаем не обсуждали там? У работодателей и так нет средств. Ничего еще заработать не успели кроме долгов. Или опять будете наваливать кредиты в очередной раз?», — пишет Оксана Н.

Другие уверены, что руководство страны намеревается покрыть карантинные издержки штрафами за его несоблюдение. Граждане уверены, что если бы система здравоохранения России была на уровне СССР, то ни о каком карантине речи бы и не было.

«Власти платить за карантин не хотят. Зачем платить, когда можно штрафовать и получать от этого прибыль. Закрывать что-то по отдельности, просто бессмысленно, а винить население вместо принятия мер — глупость. В СССР коронавирус задержали бы ещё на границе, а у нас медицина в плачевном состоянии», — поделился мнением Вадим П.

Часть комментаторов попыталась объяснить, что подобными ужесточениями, которыми власти пугают людей, руководство на самом деле вызывает недоверие. Но даже это недоверие власть пытается использовать в собственных интересах.

«Население ни вакцинироваться не хочет (потому, что властям не доверяет), ни лекарство по 12 тысяч покупать. Маски запланированный профит не вытягивают. Что делать? Накачать СМИ информацией о второй волне, никому не давая её (информацию) проверить, после чего врубить систему штрафов за попытки людей выжить. Не мытьём, так катаньем», — написал пользователь Олег.

Нашлись и те, кто и вовсе не увидел смысла в принятии новых ограничительных мер. По мнению данных пользователей, система не справляется с потоком пациентов с подозрением на COVID-19, провоцируя тем самым еще большую опасность распространения новой коронавирусной инфекции.

«А толку? Я контактная, с симптомами ковида, но на мазок сказали в поликлинику идти самой, в другой день сказали к врачу продлевать больничный, дети могут спокойно идти в школу в понедельник, так как результата анализа ещё нет, поэтому они «типа» здоровы… У малой разово поднялась температура 39,7, сейчас 36,6… Идите в поликлинику сами… Я с кашлем и контактная??? Пока порядок в поликлиниках не наведут. Все эти ограничения бессмысленны», — пишет пользователь Victorey F.

Напомним, 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в случае продолжения роста числа выявляемых новых случаев заражения коронавирусом федеральный оперштаб может принять дополнительные меры по противодействию распространению COVID-19. Какие конкретно меры могут быть введены, уточнено не было.