Ростов-на-Дону, , 18:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса увеличат число коек в COVID-стационарах. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

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«Эпидемиологическая ситуация в нашем городе, к сожалению, остаётся напряжённой. Статистика говорит о росте заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и внебольничными пневмониями. Поэтому нами было принято решение об увеличении коечного фонда. Дополнительные 250 коек в ближайшее время будут развернуты в ковидных госпиталях при 20-й городской больнице и в ЦГБ [горбольница № 1 имени Семашко]», — написал сити-менеджер в Instagram.

По словам Логвиненко, загрузка коечного фонда в настоящее время превышает 90%.