Волгоград, , 17:38 — REGNUM Дополнительные ограничения из-за санитарно-эпидемиологической обстановки вводит оперативный штаб Волгоградской области. Соответствующее постановление опубликовано 9 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Жителям старше 65 лет предписан режим самоизоляции, в общественных местах обязательно использование перчаток и масок.

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С 10 октября для всех без исключения жителей Волгоградской области вводится обязательное ношение масок и перчаток при поездках на общественном транспорте и посещении объектов розничной торговли. При этом на магазины и автоперевозчиков возлагается административная ответственность за посетителей и пассажиров, игнорирующих это правило.

С 13 октября для граждан старше 65 лет устанавливается обязательный режим самоизоляции, работодатели должны перевести таких работников на дистанционный режим. На удалённую работу также должны отправиться не менее 30% сотрудников волгоградских предприятий.

Также с 13 октября останавливается продажа льготных пенсионных проездных билетов на ноябрь 2020 года, а с 1 ноября приостанавливается их действие для лиц старше 65 лет.