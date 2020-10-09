Подгорица, , 17:27 — REGNUM Министр здравоохранения Черногории Кенан Храпович подписал от имени Черногории соглашение, согласно которому страна после получения вакцины против коронавируса получит гарантированные дозы без ожидания. Начальная цена за дозу вакцины оценивается в 8,84 евро, сообщило министерство здравоохранения.

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Министр пояснил, что, подписав это соглашение, Черногория присоединилась к механизму COVAX, который был инициирован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью обеспечения закупок и справедливого распределения среди стран, участвующих в вакцинах от нового штамма коронавируса SARS-CоV-2.

Эта инициатива поддерживается Европейской комиссией и другими международными организациями.

В соответствии с исследованиями института общественного здравоохранения Черногории и их оценкой, страна указала на потребность в 248 800 дозах.

Ориентировочная общая стоимость закупок составляет 2 582 640 долларов США или около 2 163 000 евро.