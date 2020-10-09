Воронеж, , 17:07 — REGNUM В Воронежской области с 12 октября под запретом окажутся банкеты в кафе и ресторанах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.

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С 12 октября на предприятиях общественного питания запрещено проведение массовых торжеств, банкетов, корпоративов и других аналогичных мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом в общем зале.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 9 октября кафе должны обеспечивать максимальную заполняемость посадочных мест за столом не более чем на 50%, начиная с четырехместных столов. Между столами должно быть не менее 1,5 метра или должны быть поставлены перегородки. Детские комнаты, танцевальные площадки и караоке в кафе не работают.

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