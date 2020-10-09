Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Около 69% петербуржцев не устраивает их заработная плата. Такие выводы после соответствующего исследования сделали аналитики портала HeadHunter.

Примерно 27% опрошенных жителей Петербурга признались, что в последнее время их компании сократили им зарплату. На низкий уровень оплаты труда чаще всего жалуются в сферах массмедиа, искусства, науки, образования и продаж.

Только 66% респондентов сообщили, что получают «белую» зарплату, около 6% не имеют даже официального трудоустройства — чаще всего проблемы наблюдаются в тех же сферах массмедиа, искусства и туризма. Четверти опрошенных работодатель платит по «серой» схеме.

Добавим, за время пандемии коронавируса число безработных в Петербурге превысило 100 тыс. человек, что больше показателей в 1990-е и в семь раз больше показателей до пандемии.

Однако, по данным государственной статистики, зарплатные показатели выглядят неплохо и даже увеличиваются. Правда, речь идет о «средней температуре по больнице».

Так, по сведениям Петростата, средняя номинальная (до вычета налогов) заработная плата, начисленная за июль 2020 года (более поздних данных пока нет), составила в Петербурге 69 701 рубль.

«Реальная заработная плата по сравнению с июлем 2019 года увеличилась в городе на 2,3%», — отчитались в ведомстве. Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 сентября 2020 года составила в Санкт-Петербурге 63,7 млн. рублей.

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