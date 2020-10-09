Новосибирск, , 15:44 — REGNUM Марганец в четырёх новосибирских реках — Плющихе, Ельцовке 1-й, Нижней Ельцовке, Туле — имеет природное происхождение. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Напомним, что ранее в водоёмах было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации этого вещества. Исследования, которые проводились в аккредитованных лабораториях, показали четырёхкратное превышение марганца в реке Тула, девятикратное — в Плющихе, в Ельцовке — в 67 раз, в Нижней Ельцовке — в 17 раз. Но полученные результаты говорят о природном происхождении марганца в указанных реках, уточнили в Минприроды. Марганец, по словам экспертов, поступает из-за выщелачивания железомарганцевых руд и других минералов. Значительное его количество поступает при разложении водорослей и гидробионтов.