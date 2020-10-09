Брянск, , 15:22 — REGNUM Четыре новые котельные введут в эксплуатацию в 2020 году в Брянске. Теплообъекты заменят ведомственные котельные, принадлежащие частным компаниям-поставщикам, сообщили 9 октября ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Новые тепловые станции появятся в Фокинском и Советском районах, по две в каждом. Котельные будут обеспечивать теплом жилые дома и административные здания взамен ведомственных, чьи владельцы «отказались от ранее взятых обязательств по обеспечению теплом потребителей, мотивируя это износом оборудования и низкими тарифами на тепловую энергию». До момента запуска новых котельных старые продолжают обеспечивать потребителей теплоресурсами. Котельные сдадут в эксплуатацию до начала ноября 2020 года.

Всего в Брянске начали работу в штатном режиме все котельные, кроме одной, на которой была зафиксирована утечка. Водопотеря выявлена, коммунальщики обещают пустить тепло в 22 здания 11 октября.

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