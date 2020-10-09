Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM С января по сентябрь 2020 года службы занятости Ленинградской области трудоустроили на новую работу более 16 тыс. человек. При этом с октября в регионе резко сократилось количество получателей пособия по безработице. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В конце сентября на учете в службе занятости Ленинградской области состояло 33,3 тысячи безработных, из них 31 тыс. человек получала пособие по безработице. Однако с 1 октября продолжили получать пособие только 20,6 тысяч безработных.

Объясняя это снижение, власти напомнили, что из-за пандемии тем, кто после 1 марта 2020 года потерял право на получение пособия в связи с окончанием срока выплаты, период выплаты был продлен на срок до 3 месяцев, но не позднее 1 октября. Сейчас этот срок как раз истёк.

«За прошедшие девять месяцев нашли новую работу 16,3 тысячи жителей Ленинградской области. Приняли участие в организованных общественных работах 1,3 тысячи человек. Услуга по профориентации была оказана 16,7 тысячам граждан, а на обучение по направлению от Биржи труды отправились 2,5 тысяч человек», — отчитались в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области.

Там отмечают, что ограничения, связанные с пандемией, стали стимулом к активному освоению службой занятости интернет-технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец сентября в службе занятости Ленобласти значилось около 20 тысяч вакансий, из них 14 тысяч вакансий — по рабочим профессиям, около шести тысяч — по инженерно-техническим профессиям. Доля безработных к концу сентября составляла 3,16% от всего населения региона.

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