Черкесск, , 14:47 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выздоровела и выписана из COVID-госпиталя 90-летняя женщина. У жительницы Карачаевского района было тяжелое поражение легких, она в течение пяти дней была подключена к аппарату ИВЛ, сообщили 9 октября в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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И вот на 18-й день лечения в госпитале, развернутом на базе противотуберкулезного диспансера, женщину выписали в удовлетворительном состоянии.

«Сегодня она благополучно отправилась домой с отрицательным анализом на COVID-19. Конечно, до полного восстановления требуются время и реабилитационные мероприятия, но уже можно говорить об успешном преодолении болезни», — отметили в оперативном штабе.

По данным врачей, у пациентки было поражено 60% легких, температура поднималась до 40 градусов, при этом осложняли течение болезни сахарный диабет и артериальная гипертензия. Тем не менее организм при помощи врачей справился с опасной болезнью, за что сама бабушка выразила огромную благодарность медикам.

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