Москва, , 14:45 — REGNUM Из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России выписалась Пелагея Пояркова в день своего 100-летнего юбилея. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба медучреждения.

Пелагея Михайловна заразилась коронавирусом, находясь на плановом лечении в одной из больниц. В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА (расположен на Волоколамском шоссе в Москве) она поступила с подтверждённым результатом теста на коронавирус и соответствующей симптоматикой. Она прошла комплексную терапию.

Пелагея Пояркова родилась в Москве. В годы Великой Отечественной войны потеряла мужа, осталась одна с грудным ребёнком. Сейчас проживает вместе с дочерью и зятем.

Отмечается, что Пояркова стала первым в России 100-летним пациентом, выздоровевшим после заражения коронавирусом.