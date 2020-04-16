Саратов, , 20:42 — REGNUM В поселке Ровное Саратовской области в преддверии Дня Победы ведется реконструкция мемориального комплекса «Молчащий колокол», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мемориал «Молчащий колокол» Пресс-служба правительства Саратовской области

Сейчас идут ремонтные работы кирпичной кладки памятника, монтаж решетки вечного огня. В скором времени приступят к укладке новой облицовки и замене плит. Завершат работы на территории комплекса посадкой елей.

Мемориальный комплекс с Вечным огнем «Молчащий колокол» возведен в 2001 году в память о солдатах, погибших в Великой Отечественной войне. На мемориале увековечены имена не вернувшихся домой защитников Отечества — жителей поселка Ровное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студенты саратовского художественного училища создали более 75 открыток с изображением героических подвигов жителей Саратовской области, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, в том числе Героев Советского Союза.

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