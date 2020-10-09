Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM В Петербурге появился памятник основателю первого военно-промышленного предприятия России Павлу Обухову. Его открыли на территории Обуховского завода (АО «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз — Антей» — Обуховский завод»).

Инженер и учёный-металлург Павел Обухов не только открыл способ получения высококачественной стали, но и основал производство литой стали и стальных орудийных стволов.

«Это дань уважения нашему великому ученому, нашему великому инженеру. Павел Матвеевич изобрел метод производства высококачественной стали. Это дало нам самые лучшие пушки в мире. Страна гордилась этими пушками», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на торжественной церемонии открытия.

В Петербурге также открыли Центр детского технического творчества и профессиональной ориентации им. Обухова, где будут обучать девяти инженерно-техническим и естественно-научным направлениям, включая робототехнику.

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