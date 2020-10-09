Ростов-на-Дону, , 13:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону в связи с реконструкцией моста на улице Малиновского будет ограничено движение автомобилей и пешеходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 9 октября.

«С 1 ноября по 31 декабря по чётным дням в ночное время суток с 23:00 до 5:00 будет прекращено движение транспортных средств и пешеходов по мосту на улице Малиновского — на участке от улицы Факельной до улицы Типографской», — предупредили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что реконструкция моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону проходит не так гладко. В халатности заподозрен заместитель руководителя дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города, который подписал акты о приёмке выполненных работ по разработке негодной к использованию документации, необходимой для реконструкции дорожного объекта.

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