Новосибирск, , 12:48 — REGNUM Новосибирские дорожники начали обрабатывать противогололедными смесями улично-дорожную сеть города. В мэрии муниципалитета ИА REGNUM уточнили, что израсходовано 182 тонны смеси из отсева дробления горных пород и 71,4 тонны универсального реагента «Бионорд».

Накануне, 8 октября, на уборку вышло 145 единиц техники в дневную и 113 единиц в ночную смены. Обработка велась во всех районах Новосибирска.

С улиц было вывезено 56,1 куб. метра мусора, 94,8 тонны грязи и смета. На улицах началась консервация ливневой канализации на зиму.