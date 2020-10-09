Копенгаген, , 11:01 — REGNUM 8 октября несколько регионов Швеции были добавлены в список территорий, посещения которых министерство иностранных дел Дании рекомендует избегать. Причина решения датских властей заключается в росте распространения коронавирусной инфекции на территории отдельных районов Швеции. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Правительство Дании рекомендовало жителям страны не совершать поездок без острой необходимости в те регионы Швеции, где уровень инфицирования коронавирусной инфекцией превышает 30 случаев заражения на 100 000 жителей. Данным решением были затронуты следующие регионы: Халланд, Блекинге, Стокгольм, Емтланд, Херьедален, Крунуберг, Уппсала, Вестманланд и Эребру.

Рекомендация датских властей вступает в силу в ночь с 9 на 10 октября. Решение также коснется и шведских граждан, которые будут обязаны объяснить на границе цель своего неотложного визита в Данию.

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