Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM В Ленинградской области из-за растущего суточного числа зараженных коронавирусной инфекцией ввели дополнительные ограничения, но не во всех районах. В регионе скорректированы правила работы кинотеатров, салонов красоты, парикмахерских, МФЦ и учреждений дополнительного образования в так называемых «красной» и «жёлтой» зонах. Об этом 9 октября сообщили в администрации региона.

2 Правительство Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным федерального штаба от 9 октября, в Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 97 новых носителей SARS-CoV-2, это на шесть случаев больше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 8932 жителя, из них 5755 выписались, в том числе 29 человек за прошедшие сутки. 100 человек умерли с начала пандемии.

В настоящий момент в Ленобласти развернуто 1026 коек для пациентов с ковидом. В региональных стационарах медицинских организаций находится 714 пациентов, из них 464 — с внебольничной пневмонией и 250 — с подтвержденным диагнозом COVID-19.

«На аппаратах ИВЛ находится 31 пациент», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Как уже сказано, по решению властей региона изменились правила работы кинотеатров, салонов красоты, парикмахерских, МФЦ и дополнительного образования в «красной» и «жёлтой» зонах. Так, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты могут работать при условии 50% заполняемости зала и с обязательным использованием масок.

«В зеленой «зоне» требуются только маски», — уточнили в обладминистрации.

Группы дополнительного образования в «красной» зоне ограничены количеством занимающихся в 12 человек в масках. МФЦ в «красной» и «жёлтой» зонах ведет прием посетителей только по предварительной записи и в масках.

«В «зеленой» зоне для обращения в МФЦ требуется только маска», — отметили власти.

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