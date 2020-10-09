Томск, , 10:37 — REGNUM Масштабные проверки масочного режима в Томской области начали проводить межведомственные группы. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 октября в областной администрации.

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В рейды вышли городские и районные чиновники, полиция, ГИБДД, Росгвардия, профильные департаменты областной администрации, народные дружинники и журналисты. Объектами проверок стали магазины, торговые центры, точки общепита и объекты транспорта.

По словам вице-губернатора Томской области Игоря Толстоносова, «коронавирус вновь набирает обороты».

«Для того чтобы уберечь от закрытия целые отрасли, будем работать точечно. Профилактические рейды, которые мы массово начинаем сегодня, — это способ стабилизировать ситуацию и возобновить те меры, которые уже доказали свою эффективность: маски, перчатки, санитайзеры, социальное дистанцирование», — прокомментировал Толстоносов.

В Томске 9 октября в контрольные рейды вышли семь мобильных бригад общей численностью около 100 человек. На нарушителей будут составляться административные протоколы. Госслужащие и волонтеры будут проводить профбеседы. Проверки эпидрежима коснутся и предпринимателей, и пользователей услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября в Томской области ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. В региональном оперштабе уточнили, что пассажирский транспорт, индивидуальные предприниматели, заведения общепита, торговые точки и другие организации не имеют права обслуживать граждан, которые не используют защитных масок.

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По состоянию на 8 октября в Томской области коронавирус был выявлен у 8323 человек.