Томск, , 13:11 — REGNUM С 9 октября в Томской области ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Как сообщили ИА REGNUM 2 октября в областном правительстве, такое решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

Люди в масках Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По решению штаба, заведения общепита, торговые точки и другие организации, а также пассажирский транспорт и индивидуальные предприниматели не имеют права обслуживать граждан, которые не используют защитных масок.

Нарушителям с 9 октября грозит административная ответственность: штраф до 50 тысяч рублей для должностных лиц и предпринимателей, до 300 тысяч — для юридических лиц. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены.

Оперштаб рекомендовал гражданам запастись дополнительными средствами индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 2 октября коронавирус выявлен у 7670 человек.

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