Москва, , 09:53 — REGNUM В Москве инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения санитарных правил Stand Up Club #1, сообщает 9 октября оперштаб столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Заведение располагается в центре города на улице Новый Арбат.

«На момент проверки вход в клуб был ограничен. При входе собралась толпа, требования о соблюдении социальной дистанции нарушались», — говорится в информации штаба.

Кроме того, внутри клуба посетители не использовали перчатки.

Теперь по решению суда клубу могут назначить штраф в размере до 300 тыс. рублей.