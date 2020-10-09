Москва, 9 октября 2020, 09:53 — REGNUM В Москве инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения санитарных правил Stand Up Club #1, сообщает 9 октября оперштаб столицы.
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Заведение располагается в центре города на улице Новый Арбат.
«На момент проверки вход в клуб был ограничен. При входе собралась толпа, требования о соблюдении социальной дистанции нарушались», — говорится в информации штаба.
Кроме того, внутри клуба посетители не использовали перчатки.
Теперь по решению суда клубу могут назначить штраф в размере до 300 тыс. рублей.