Москва, , 08:46 — REGNUM По программе реновации с начала 2020 года в новые квартиры в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) переехала 261 семья, сообщается на портале мэра столицы.

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Квартиры по реновации получили жители 15 домов в поселках Шишкин Лес и Армейский и в городском округе Щербинка. Старые пятиэтажки расселены на 90%.

Всего в Новой Москве по программе реновации в новые благоустроенные квартиры переедут более 8,4 тыс. семей.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2032 года по программе реновации из старых пятиэтажек в новостройки будут расселены около 1 млн москвичей.

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