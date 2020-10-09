Сухум, , 08:41 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 8 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки протестировано на наличие коронавирусной инфекции 288 человек, у 95 из них диагноз COVID-19 подтвердился», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 137 пациентов. У 112 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 22 человека. Всего в Абхазии выявили 2071 носителя SARS-CoV-2. Из них 811 победили инфекцию. За время пандемии в Абхазии скончались 19 человек с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Абхазии с 5 октября для профилактики пандемии начали вводить ограничения. В республике запрещены спортивные и развлекательные массовые мероприятия, продавцам и официантам предписано работать в масках. В Гагрском районе приняты дополнительные меры, там в ряде госучреждений сократили рабочий день до 14:00, а также запретили работу детских кружков.

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