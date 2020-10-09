Пномпень, , 05:41 — REGNUM В Камбодже выявили случай заражения коронавирусом среди приехавших на территорию страны, сообщает пресс-служба камбоджийского минздрава.

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Сообщается, что 29-летний гражданин Камбоджи прибыл в Пномпень из Южной Кореи.

«Результаты его теста показали положительный результат на коронавирусную инфекцию», — заявили в ведомстве.

Теперь заболевший содержится в больнице Кхмерско-советской дружбы на изоляции. Остальных пассажиров авиарейса, где летел зараженный, отправили на 14-дневный карантин.

Всего с начала пандемии в Камбодже выявили 282 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже 277 пациентов смогли выздороветь.