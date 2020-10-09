Чита, , 05:30 — REGNUM В Забайкальском крае по ситуации на 8 октября полностью закрыты 11 школ. Кроме того, на дистанционное обучение переведён 121 класс в 42 школах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на такие меры пришлось пойти из-за роста заболеваемости COVID-19.

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Как отмечается, общая численность школьников, переведенных на «удалёнку» — 9610. Ограничения коснулись также и дошкольных учреждений.

«Закрыты 33 группы в 28 дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ). Полностью приостановили деятельность четырех садиков, суммарно 1128 детей не могут посещать ДОУ», — отметили в правительстве.

Напомним, в регионе третий день бьют рекорд по ежесуточному приросту новых носителей коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период эпидемии достигло 7115.

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