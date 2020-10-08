Чита, , 07:01 — REGNUM Забайкальский край третий день подряд бьёт рекорды по ежесуточному приросту носителей коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки специалисты подтвердили 129 новых случаев заражения.

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В числе заразившихся 23 ребёнка от 1 до 17 лет, а также 13 пожилых граждан старше 65 лет.

«Всего число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 7115, 5289 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее количество летальных случаев — 71», — отметили в правительстве.

Добавим, параллельно в регионе растёт число тяжёлых случаев COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, на тысячу коек, оборудованных для лечения пациентов с коронавирусом здесь приходится 881 госпитализированных носителей. Более двухсот из них переносит заболевание в средней и тяжёлой форме.

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